Tichy-Haf alimentera les 52 communes de Béjaïa

Le secrétaire général du ministère des ressources en eau M. Belkateb El Hadj a effectué dans la journée d’avant-hier lundi une visite de travail dans la wilaya de Béjaïa.

L’hôte de Béjaïa accompagné des responsables de la wilaya a effectué une visite d’inspection au niveau du barrage de Tichy-Haf. Une séance de travail avait déjà été tenue afin de régler le problème d'indemnisation des expropriés du projet de réalisation du barrage de Tichy-Haf et l’extension de la cuvette au niveau des communes de Bouhamza et Tamokra. Les directeurs généraux de l'ADE et de l’agence nationale des barrages et transferts (ANBT) étaient également présents à la demande de M. Hattab, wali de Béjaïa, pour trouver des solutions aux problèmes de ces citoyens. La promesse de M. Belkateb El Hadj de réévaluer les terrains et procéder aux indemnisations de manière équitable des expropriés au niveau des deux localités, Tamokra et Bouhamza, a été ainsi tenue au grand soulagement de la population concerné. En outre, selon la chargée de la cellule de communication du wali de Béjaïa, «le barrage de Tichy-Haf alimentera désormais, en eau potable, toutes les communes de la vallée de la Soummam allant de Boudjellil à Béjaïa, sans léser une commune y compris la capitale des Hammadites et quelques localités relevant de la wilaya de Bordj Bou Arreridj». Ce dernier alimentera en contrepartie la Kalaa d'Ath Abbas à partir du réservoir de Djaafra, ajoutera notre source. Réalisé en grande partie par Cosider travaux publics, Tichy-Haf est un barrage hydraulique en béton sis dans le village de Mahfouda, commune de Bouhamza dans la wilaya de Béjaïa. Mis en service en 2009, le barrage de Tichy-Haf produit 47 millions de m³/an destinés à l’alimentation en eau potable du couloir Akbou-Béjaïa et 43 millions de m³/an pour l’irrigation. Il est composé essentiellement de quatre ouvrages, à savoir un barrage-voûte de 90 mètres de hauteur et d’une capacité de 80 millions de m³, une station de traitement d’une capacité de 120 000 m³/jour, une conduite d’eau traitée en Bpat d’une longueur de 70 Km et des réservoirs de stockage d’une capacité totale de 42 000 m³. L'eau du barrage sert à l'irrigation des terrains agricoles ainsi qu'à l'approvisionnement des populations de la wilaya de Béjaïa. L’on apprend que le raccordement des populations concernées en eau potable se poursuit toujours.

