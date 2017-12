Les trotskistes de retour à Bouira

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 267 lecture(s)

Après une absence de plus de 20 ans de la wilaya de Bouira, le parti socialiste des travailleurs (PST), parti d’extrême gauche trotskiste, veut se replacer sur la scène politique locale. D’anciens militants ont installé, mardi dernier, un bureau de wilaya du parti. Composé de dix membres, le bureau sera géré et coordonné par M. Essaid Habache, un ancien militant du MCB et du PST. D’anciens moudjahidine, syndicalistes et militants du parti communiste algérien (PCA) à Bouira ont déjà réintégré la structure locale du PST. Selon M. Habache, le bureau de wilaya du PST, s’est fixé comme premier objectif d’installer des sections communales, au niveau de l’ensemble des communes de la wilaya de Bouira, avant d’élire un conseil de wilaya, qui regroupera des représentants pour l’ensemble des communes, mais aussi des représentants d’ouvriers et des étudiants. M. Habache a assuré qu’une section universitaire pour les étudiants militants du PST à Bouira a été déjà installée, en plus d’une première section communale à Ath-Rached qui sera officiellement installée la semaine prochaine : «La base militante du PST existe toujours à Bouira. Partout et dans toutes les communes, nous avons repris contact avec d’anciens militants de gauche ou des syndicalistes, qui sont prêts à reprendre leurs activités politiques à l’échelle locale. L’installation de sections communales, en plus de la section universitaire, va nous permettre une meilleure représentativité à l’échelle de toute la wilaya», a précisé M. Habache. Concernant son programme d’action politique, le coordinateur de wilaya du PST a assuré que le parti s’impliquera, en premier lieu, dans l’installation de comités de villages et de quartiers, ainsi que dans tous les mouvements ouvriers au niveau de la wilaya. Le PST mènera aussi des actions de sensibilisation et de volontariat pour la protection de l’environnement et de l’agriculture dans la wilaya. Notre interlocuteur a aussi affirmé que le PST présentera des listes électorales dans la wilaya, lors des prochaines échéances électorales : «Nous allons mener notre travail de parti de gauche, notamment à travers le soutien et l’accompagnement de l’ensemble des mouvements ouvriers et des protestations légitimes des citoyens, dans un cadre légal et réglementé, notamment en transmettant leurs revendications et doléances aux autorités locales. Nous comptons aussi présenter des listes, lors des prochaines élections locales et législatives dans la wilaya de Bouira», a précisé M. Habache. Rappelons que le PST dispose d’une assise militante importante dans la wilaya de Bouira, où plusieurs sections locales activaient, notamment au début des années 1990.

O. K.