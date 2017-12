Plus de 1 000 foyers raccordés au gaz naturel

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 370 lecture(s)

En visite, hier, dans les communes d’Amizour et Timezrit, le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, a procédé à la mise en service du gaz de ville, au profit de 1 040 foyers. «Au village Takitount, dans la commune de Timezrit, 720 foyers sur les 1 162 prévus ont été raccordés au réseau de distribution du gaz et 320 autres foyers ont été alimentés en gaz, au niveau du village Xantina dans la commune d'Amizour», informe la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Coïncidant avec son déplacement dans la région, le wali a aussi donné le coup d’envoi de la 2ème édition de la foire des agrumes qui se tient, depuis hier, au niveau de l’école primaire du lieudit El-Had, dans la commune de Timezrit. Durant cette foire, les agriculteurs de la commune de Timezrit comptent mettre en valeur leurs produits. «La production est plus importante cette année; nous avons des agrumes de bonne qualité, à l’image de la mandarine. N’empêche que nous éprouvons des difficultés à écouler notre récolte sur la marché», déclare l’un des participants.

F. A. B.