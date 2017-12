60 000 policiers mobilisés

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 318 lecture(s)

À l’occasion de la célébration de la nouvelle année, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a tracé un plan sécuritaire au niveau national en mobilisant 60 000 policiers.

C’est ce qu’a fait savoir hier à Alger le sous-directeur de la police urbaine, le commissaire divisionnaire Madjid Saadi lors de son intervention au forum de la DGSN. «On a tracé un plan sécuritaire à travers la mobilisation de 60 000 policiers afin d’assurer la sécurité dans plusieurs structures, notamment celles qui connaissent l’organisation des festivités culturelles», a indiqué M. Saadi. Ce plan contient également plusieurs mesures afin de faciliter le déplacement des citoyens à l’intérieur du pays, «à travers l’exploitation de toutes les techniques développées afin d’éviter les accidents de la circulation routière», faisant aussi état du renforcement des brigades mobiles et les points de contrôle. Les mêmes services ont mis en place des mesures préventives selon les spécificités des endroits qui seront sécurisés, notamment les places publiques, les jardins, les gares routières et les stations de tramway et du métro. De son côté, le sous-directeur de la police des frontières, le commissaire divisionnaire Si Salem Youcef a noté que la célébration du nouvel an qui coïncide avec les vacances scolaires, des occasions qui connaissent un grand mouvement de citoyens et des voyageurs. C’est la raison pour laquelle les services de la police des frontières «ont mobilisé 12 000 policiers afin d’assurer la sécurité des citoyens au niveau de tous les axes frontaliers», a-t-il dit, précisant que 1 600 policiers ont été mobilisés également au niveau de l’aéroport Houari Boumedien. Les services de la police judiciaire ont pris aussi toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, «à travers la sécurisation totale de tous les endroits qui connaissent le plus grand nombre de flux et le renforcement de la présence des patrouilles mobiles et immobiles afin de lutter contre la criminalité», a souligné le commissaire divisionnaire Soualhi Chaaban, chef de service de recherche et d’analyse criminelle.

Samira Saïdj