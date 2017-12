Renforcement sécuritaire sur les routes

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 243 lecture(s)

La sûreté de la wilaya de Boumerdès a annoncé hier mercredi à travers un communiqué de presse une série de mesures pour prévenir les accidents lors du nouvel an. «Tous les ans, le taux des drames de la circulation automobile augmente. Et nos agents, qui seront sur le qui-vive au niveau des points stratégiques, renforceront encore leurs mesures pour enrayer ce fléau», peut-on lire dans le communiqué. De nombreux points de contrôle sont d’ores et déjà mis en place au niveau des différentes stations de voyageurs, particulièrement sur les routes menant vers certains sites touristiques, en cette période de vacances scolaires. Les automobilistes contrôlés positifs après le test d'alcoolémie, se verront confisquer momentanément leur véhicule et risquent éventuellement d'autres amendes. Il va sans dire que tout conducteur de deux roues est tenu d'éviter l’excès de vitesse, surtout en ces temps de fortes intempéries, qui coïncident avec la fête du nouvel an, où les axes routiers sont encombrés.

Salim Haddou