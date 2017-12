«Excellente production cette année»

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 378 lecture(s)

La 2ème édition de la fête du miel de Sidi Aïch, organisée par les apiculteurs de cette région montagneuse pour écouler leur production, prendra fin aujourd’hui en fin de journée. Durant trois jours, depuis lundi dernier, les fellahs de Sidi Aïch, de Tifra, d’Akfadou et de Chemini ont exposé et vendu leur miel et leurs autres produits agricoles aux visiteurs. Cette manifestation économique fut aussi une bonne occasion pour les apiculteurs d’échanger leurs expériences en matière d’entretien des ruches, de techniques de greffage artificiel, de nourrissage des abeilles, de lutte contre les maladies, telles la fausse teigne et le varroa, qui occasionnent des ravages dans les ruches mal entretenues. La vingtaine d’apiculteurs qui se sont donné rendez-vous à Sidi Aïch ont également exposé leurs problèmes en ce qui concerne, notamment, l’approvisionnement en cire gaufrée et l’extraction de miel. A noter que deux Foires du miel sont organisées chaque an à Sidi Aïch. Et la récolte de cette année est très bonne, soulignera Bellil Boualem, responsable des services agricoles à Sidi Aïch. Le rendement moyen par ruche est de 40 kilos de miel empotés, ce qui donne un total approximatif de 3 000 kilos de miel produit dans la région. Cette manne est due aux pluies qui sont tombées au mois d’août. La chaleur combinée à la pluie a fait que la végétation, surtout celle qui se trouve à 800 mètres d’altitude et plus, a produit énormément de nectar. C’est ce liquide sucré que secrètent les fleurs que les abeilles butinent. Elles le ramènent à la ruche et le transforment en miel. Le miel de cette saison est par ailleurs dit d’excellente qualité. Quant au prix, il est de 4 000 DA le kilo.

B. Mouhoub