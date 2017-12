Un mort et un blessé dans un accident à Ouled Saadi

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 276 lecture(s)

Un mort et un blessé grave, tel est le bilan de l’accident survenu avant-hier aux environs de 16 heures, sur le chemin de wilaya n° 20 reliant Bordj Okhris à Sour El Ghozlane, à hauteur de la localité d’Ouled Saadi, au sud d’El-Hachimia. Selon nos informations, il s’agit d’une collusion frontale entre deux véhicules touristiques, une Peugeot 205 et une Fiat. À leur arrivée sur les lieux du drame, les pompiers ont procédé à l’évacuation des deux blessés graves, une mère et son fils qui se trouvaient à bord de la Peugeot, vers le CHU de Bouira. La femme, originaire de Mesdour, succombera à ses blessures un peu plus tard dans la soirée de mardi, alors que son fils, dont l’état est jugé grave, se trouve toujours à l’hôpital de Bouira aux soins intensifs.

D. M.