Premier clash entre le FFS et les élus de Tabbou

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes

Lors d’une session ordinaire, le moins que l’on puisse dire expéditive, tenue avant-hier, le nouveau président FFS de l’assemblée populaire de wilaya de Béjaïa, Mhenni Haddadou, a choisi ses trois vice-présidents.

Il s’agit de deux membres du groupe FFS à l’APW, à savoir Abdenour Derguini et Farida Boutaghane et Hamid Belhocine du FLN. Outre la désignation des vice-présidents, la nouvelle assemblée populaire de wilaya a aussi formé, au prorata des résultats obtenus par chaque parti lors du scrutin du 23 novembre dernier, les neuf commissions permanentes en matière d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, d’économie et des finances, de santé, d’hygiène et de protection de l’environnement, de communication et de technologie de l’information, d’aménagement du territoire et de transport, d’urbanisme et d’habitat, d’hydraulique, d’agriculture, les forêts, la pêche et le tourisme, des affaires sociales, culturelles, cultuelles, wakfs, sportives et de jeunesse, de développement local, d’équipement, d’investissement et d’emploi. La présentation et l’adoption de la désignation des vice-présidents et la Constitution des neuf commissions permanentes de l’APW ont été approuvées à main levée par la majorité absolue des élus, soit 27 voix sur les 43 que compte l’assemblée. Les neuf présidents des commissions seront connus dans les tout prochains jours. Leur installation reste tributaire d’un autre jeu d’alliance entre les 43 élus de l’APW, appelés à trancher sur les mécanismes de leur installation et la répartition des présidences. D’autres points étaient aussi à l’ordre du jour des travaux de cette première session, dont la présentation et l’adoption de la constitution d’une commission ad-hoc, chargée de l’élaboration du règlement intérieur de l’assemblée, présentation et adoption de l’avant-projet du règlement intérieur, présentation et adoption d’une demande d’autorisation spéciale d’inscription d’une subvention d’un montant de 30 000 000. 00 DA octroyée par le ministère de l’Intérieur pour l’acquisition, montage et entretien du chauffage au profit des écoles primaires. Déjà dans l’air, dès l’ouverture des travaux de cette session, la colère des cinq élus de la liste indépendante «Ensemble construisons l’avenir» a éclaté au grand jour. Ces élus reprochaient notamment au nouveau P/APW d’avoir «piétiné l’article 62 du code de la wilaya (…) en ne convoquant l’assemblée que 25 jours après votre installation». Or, expliquent-ils, l’article 62 énonce : «Dans les huit jours qui suivent son installation, le président de l’APW choisit ses vice-présidents parmi les membres qu’il soumet à l’approbation à la majorité absolue de l’APW (…)». Il s’agit là d’un premier clash entre le P/APW, Mhenni Haddadou et les cinq élus indépendants. Ces derniers, tous des militants du parti non encore agréé de Karim Tabbou, l’UDS en l’occurrence, ont, signalons-le, quitté la salle des délibérations de l’APW dès l’ouverture des travaux de la première session ordinaire de l’assemblée, arguant qu’ils ne «voulaient pas être complices de cette méthode révolue de gestion des affaires publiques». Dans une déclaration remise à la presse, les élus de la liste ‘Ensemble construisons l’avenir’ soulignent : «Nous allons faire de la politique et nous allons nous impliquer dans toutes les initiatives qui concourent à la prise en charge des problèmes des citoyens. Nous nous sommes engagés durant la campagne électorale à agir pour faire entendre la voix des citoyens auprès de toutes les autorités du pays.»

Dalil S.