L’alliance Indépendants - RCD - PT bloque l’APC

La salle des délibérations du siège de l'APC de Aïn Zaouia a abrité, dernièrement, les travaux de la première assemblée, dont l'ordre a trait au vote du règlement intérieur et surtout au vote des propositions du maire pour constituer son exécutif. L'autre point inscrit concerne l'installation des commissions communales et la désignation du délégué communal qui sera affecté à l'antenne de mairie de Boumahni. Après lecture du règlement intérieur propre à l'Assemblée, rejeté par les élus de la liste indépendante, du RCD et du PT, liés par un pacte d'alliance au lendemain des élections communales, le président de l'APC a proposé à l'Assemblée un exécutif communal. Sa composante est issue du parti du FLN, avec deux vice-présidents, du RCD et des indépendants pour lesquels le maire a réservé un poste d'adjoint pour chacun. Quant au FFS, ses élus ont accepté de prendre les présidences des commissions finances et sociales, en plus de la désignation d'un élu PT pour occuper le poste de délégué spécial. Même si toutes ces propositions ont été acceptées par les 4 élus du FLN et les 3 élus du FFS, mais c'était sans compter sur le rejet des élus restants, à savoir ceux de l'alliance RCD, PT et des indépendants, fort au demeurant des 8 sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée composée de 15 élus.

Haddadi Marzouk.