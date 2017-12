Le RCD et le FFS font bloc et bloquent l’APC

Par DDK | Il ya 6 heures 55 minutes | 405 lecture(s)

La deuxième assemblée à laquelle a appelé le P/APC d’Aïn El Hammam, mercredi dernier a tourné court. Les sept élus du FFS alliés aux quatre du RCD, ont formé un bloc d’opposition qui a rejeté les propositions du P/APC. Le budget primitif que M. Lyazid Ould Taleb, le maire MPA, a proposé au vote lors de cette seconde assemblée a rencontré une fin de non recevoir de la part des onze élus coalisés. Les huit voix du MPA, en faveur de la proposition, n’ont pas suffit lors du vote à main levé. Le P/APC finira alors par lever la séance. Après le rejet du document, le maire regrettera une telle issue mais faute de voter ce budget, c’est en premier lieu, les ouvriers de la voirie qui ne pourront pas percevoir leurs salaires. Les écoles primaires, dépendant de l’APC, connaîtront de multiples difficultés. Les cantines ne pourront pas, dans ce cas, ouvrir leurs portes pour servir les repas habituels de midi. Par ailleurs, le manque de financement pourrait également se répercuter négativement sur le chauffage des classes. «Refuser ce vote revient à couper tout l’oxygène de l’APC qui, de la sorte, se retrouve les mains liées», dit un élu du MPA qui pointe du doigt l’opposition qui «ne nous permet même pas de payer même les pensions des handicapés». Notons que lors de la première assemblée, le bloc de l’opposition avait refusé d’approuver les éléments devant constituer l’exécutif proposé par le maire. Ce dernier s’adressant aux élus récalcitrants, dira : «Vous avez refusé mes propositions, alors j’ai désigné ceux qui me semblent aptes à me seconder dans ma mission lors du mandat pour lequel la population m’a élu».

A.O.T.