Le super à 41,62 DA et le gasoil à 23,06 DA

L’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) relevant du ministère de l'énergie a rendu publics, avant-hier, les nouveaux prix à la pompe des carburants qui seront appliqués à partir du 1er janvier prochain.

Selon le communiqué de l’ARH, le prix de l'essence normale passera à 38,95 DA/litre (contre 32,69 DA en 2017), celui de l'essence super à 41,97 DA/litre (contre 35,72 DA en 2017), et celui de l'essence sans plomb à 41,62 DA/litre (contre 35,33 DA). Le prix du gas-oil passera à 23,06 DA/litre (contre 20,42 DA) tandis que le prix du GPL-c restera inchangé par rapport à 2017 (9 DA/litre), selon la même source. «Ce réajustement vient en application de l'article 33 de la LF 2018 et de la décision de l'ARH n° 76 du 25 décembre 2017», a indiqué la même source. La méthodologie d'ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie, utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national, est quant à elle définie par le décret exécutif n° 08-289 du 20 septembre 2008. À retenir que l'augmentation des prix des carburants en 2018 devrait générer des recettes supplémentaires de plus de 60 milliards de dinars. Par ailleurs, Il est utile de souligner que le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni avait indiqué que les capacités nationales de stockage de carburant devraient passer de 600 000 mètres cubes (m³) actuellement à 2 millions m³ en 2021. Selon lui, cet ambitieux programme permettrait d'atteindre une autonomie de stockage de carburant de 30 jours contre 11 jours actuellement. «Ce programme prévoit la réalisation de plusieurs centres de stockage régionaux, dont celui du centre dans la région de Lekhchem à Ain Oussera (Djelfa) d'une capacité de stockage de 40.000 m³». Les capacités de production de carburant seront également augmentées à la faveur de l'extension et du réaménagement de la raffinerie de Baraki à Alger qui devrait entrer en service en octobre 2018 et de la réalisation de deux nouvelles raffineries à Hassi Messaoud, Ouargla et Tiaret, lesquelles entreront en service à partir de 2021.

Samira Saïdj