La liste connue début janvier

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes

La liste des 851 produits qui seront interdits à l’importation sera connue dès le début du mois de janvier, a affirmé, jeudi dernier, le chef du cabinet du ministère du Commerce, Lyes Ferroukhi. S’exprimant sur les ondes de la chaîne 1 de la radio nationale, le chef du cabinet du ministère du Commerce a fait savoir que le décret exécutif définissant la liste des 851 produits qui seront interdits à l’importation sera signée dès la semaine prochaine. L’intervenant de la radio algérienne a indiqué dans ce cadre que la liste des 851 produits qui seront interdits à l’importation en 2018 fera économiser à l’Algérie 1,5 milliard de dollars. Un chiffre qui est, selon lui, presque insignifiant par rapport à la facture globale des importations, puisque cette somme ne représenterait que 3,3% des 45 milliards de dollars des importations que prévoit le gouvernement pour fin 2017. M. Lyes Ferroukhi a expliqué, à cet effet, que le gouvernement estimait que «le volume des importations ne dépasserait pas 40 milliards de dollars en 2017.» Mais malheureusement, a-t-il ajouté, «nous avons dépassé ce chiffre qui atteindra 45 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.» «Nous n'avons pas atteint l'objectif fixé, mais nous avons pu réduire la valeur des importations de plus de 2 milliards de dollars par rapport à 2016, ce qui est positif», a encore expliqué le représentant du ministère du Commerce. Il a fait remarqué, en outre, que «certains produits figuraient sur la liste des produits interdis à l’importation, bien qu'ils ne figuraient pas auparavant dans les importations, craignant que certains importateurs ne les importent». D’après lui, les pouvoirs publics ont décidé d'interdire certains produits à l'importation, dans le but de protéger l’économie nationale avec l’interdiction d’importation des produits fabriqués localement et afin d'assurer, tant soit peu, les équilibres budgétaires avec la réduction de la facture des importations.

L.O.CH