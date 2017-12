Les bénéficiaires réclament leurs clés

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 256 lecture(s)

Les citoyens bénéficiaires du programme de 24 logements sociaux du village Zeboudja, relevant de la commune d’Aïn-Turk, au nord de la wilaya de Bouira, ont protesté, avant-hier, devant le siège de leur mairie afin de réclamer leurs clés et l’attribution officielle des logements. Selon ces derniers, la liste des bénéficiaires de ces logements a été rendue publique en 2015 et les travaux de réalisation en plus de ceux de la viabilisation et le raccordement à différent réseaux ont été aussi finalisés. Les protestataires s’impatientent, donc, et s’interrogent même sur les raisons de ce retard de plus de deux ans, surtout que la période des recours s’est achevée : «Nous nous sommes déplacés aujourd’hui au siège de la mairie afin d’interpeler le maire de notre localité sur ce retard devenu insupportable et aussi afin de comprendre ses raisons. L’ancien wali de Bouira, qui s’est déplacé vers notre village l’année dernière, a ordonné leurs attributions, puisque la liste a été affichée et les travaux achevés, et ce, dans le cadre des grandes opérations de relogement de la wilaya, menées l’année dernière à l’échelle de beaucoup de communes. Malheureusement, cette instruction n’a pas été appliquée et notre calvaire se poursuit», nous a déclaré Amar, un bénéficiaire de logement. Notre interlocuteur souligne que ces logements commencent à afficher certaines dégradations en raison de leur non-occupation : «Les trottoirs commencent à se dégrader et la peinture extérieure aussi. Les lampadaires installés sur place, n’ont jamais fonctionnés et la route du quartier est barricadée et les deux bâtiments du quartier sont fermés au cadenas. Nous espérons que cette situation ne perdure pas, car il y aurais certainement des dégradations à l’intérieur des appartements». De son côté, le nouveau maire d’Aïn-Turk a assuré aux protestataires que ces logements seront distribués au début de l’année prochaine et que, actuellement, la commission des recours de la wilaya finalise l’étude des recours déposés à la suite de l’affichage de la liste des bénéficiaires en 2015.

Oussama K.