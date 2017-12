Deux faussaires arrêtés à l’aéroport Abane Ramdane

Par DDK | Il ya 6 heures 55 minutes | 600 lecture(s)

La police des frontières de l’aéroport Abane Ramdane de Béjaïa vient de mettre la main sur une femme B. M., âgée de 36 ans native de la localité d’Amizour, ayant apposé un faux visa Schengen sur son passeport. Cette dernière se préparait à embarquer sur Paris, néanmoins, après une vérification approfondie, les éléments de la police ont découvert que le visa touristique en sa possession, provenant du consul français à Alger, était un faux. Selon les déclaration de l’accusée, celle-ci avoua aux enquêteurs que c’est sur injonction et ordres de son mari se trouvant en France, quelle s’est déplacée sur Alger pour rencontrer un homme qu’elle ne connait pas afin de lui remettre 2 photos et une somme de 1 000 euros et attendre un mois pour l’obtention du fameux visa. Chose faite, avoua l’accusée qui répondra désormais de son acte devant la justice. L’autre coup de filet à mettre à l’actif de la police des frontières de l’aéroport Abane Ramdane de Béjaïa fut l’arrestation d’un citoyen binational en possession d’un faux certificat de résidence. Le dénommé B. A., après investigations, a reconnu aux enquêteurs que c’était lui qui a façonné le faux papier dans un cyber café à Sétif. Après avoir ficelé le dossier, les policiers des frontières l’ont présenté aux autorités compétentes.

Rachid Z.