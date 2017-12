Comment alléger les charges des boulangers

Par DDK | Il ya 6 heures 54 minutes | 291 lecture(s)

L’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a fait état de plusieurs propositions qui seront étudiées avec le ministère du Commerce, afin de garantir la marge bénéficiaire des boulangers tout en préservant le pouvoir d’achat des consommateurs. «On s’est mis d’accord avec le ministre du Commerce sur l’étude de plusieurs propositions relatives à l’allègement des charges des boulangers. Il est aussi question de produire une farine spécifique pour la fabrication du pain exclusivement, avec un prix qui garantit la marge bénéficiaire des professionnels et qui préserve le pouvoir d’achat des consommateurs», lit-on dans le communiqué rendu public par ladite association, suite à la rencontre qui a eu lieu, jeudi dernier, entre les représentants de l’ANCA et le ministre du Commerce, Mouhamed Benmeradi. Le président du Comité national des boulangers, Faouzi Bahiche, avait indiqué récemment que le détournement de la farine subventionnée, destinée à la production du pain, mettait en péril l’avenir du métier de la boulangerie en Algérie. Selon lui, cette pratique illégale «a poussé plusieurs boulangers à fermer boutique au niveau national». A retenir que le prix du pain ordinaire est fixé, depuis 1996, à 7,5 DA et le pain amélioré à 8,5 DA, alors qu'il est vendu à 10 DA dans les boulangeries. Par ailleurs, ladite organisation syndicale a fait état de plusieurs questions qui ont abordées avec le ministre du Commerce, notamment le marché informel, et les réseaux de stockage et de distribution. Les deux partis ont évoqué, également, les conséquences de l’interdiction de l’importation de plusieurs produits et les mécanismes de préservation de la stabilité de l’approvisionnement et des prix. Pour ce qui est du marché de la chaussure et de la céramique, l’ANCA a mis l’accent sur la nécessité d’encourager les importateurs pour aller vers la production, afin de promouvoir le produit local.

Samira Saïdj