Un mort et quatre blessés graves

Par DDK | Il ya 6 heures 52 minutes | 333 lecture(s)

Une personne a trouvé la mort et quatre autres ont été grièvement blessées, hier samedi, sur l’autoroute Est-Ouest, près de la commune de Bouderbalah, au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Selon la Protection civile de Bouira, l’accident est survenu vers 1h du matin et il est probablement dû aux mauvaises conditions climatiques et à l’état très glissant de la chaussée en plus du manque de visibilité sur la route. Le conducteur d’une voiture touristique de marque Dacia Duster a perdu le contrôle de son véhicule, avant de percuter les glissières de sécurité. L’accident a provoqué le décès du conducteur ainsi que des blessures graves aux quatre occupants. Selon notre source, il s’agit des membres d’une seule famille et c’est le père qui a perdu la vie suite à cet accident, alors que son épouse et ses trois enfants sont gravement blessés. Les victimes ont été transférées vers l’hôpital de Lakhdaria, alors qu’une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de ce nouveau drame sur l’autoroute Est-Ouest.

O. K.