Distribution de six ambulances à Boumerdès…

Le wali de Boumerdès Abderrahmane Madani Fouatih a supervisé, avant-hier dimanche, la dotation d'ambulances médicalisées à pas moins de six communes semi-rurales. Les EPH de Thenia, Bordj Ménaïel et Dellys, en plus du centre médico-social départemental ont également bénéficié de cette action de solidarité : «Cette première opération du genre, qui sera suivie d'autres, est destinée aux communes semi-rurales de Kherrouba, Timezrit, Ammal, Beni Amrane, Hammadi et Baghlia», a précisé le wali. Entouré de ses subordonnées, le premier magistrat de la wilaya notera qu'une telle initiative «est conçue pour aider ces municipalités à prendre en charge les préoccupations sanitaires de leur population.» D'autant que les ambulances susmentionnées sont équipées d'un matériel adéquat, permettant l'intervention en cas d'urgence et l'évacuation rapide des malades. Dans la même optique, le wali a annoncé le lever du gel des projets relatifs à l'éducation, la santé et les ressources hydriques, ajoutant que des bus de ramassage scolaire ont été distribués encore, cette année, aux communes rurales. Il a, enfin, assuré, son plein soutien aux nouveaux élus APC, dans l’accomplissement de leur mission.

… Et cinq autres à Tizi-Ouzou

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, cinq autres ambulances médicalisées ont été également distribuées sur certains établissements de santé de proximité de la wilaya. La cérémonie a lieu, avant-hier, sous la présidence du wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, au salon d’honneur du siège de la wilaya et en présence du secrétaire général de la wilaya, du chef de daïra du chef-lieu de wilaya et des autorités locales. À noter que les établissements bénéficiaires sont les EPSP de Ouaguenoun, Iferhounène, Larbaâ Nath Irathen, Boghni et l'EPH d’Aïn El Hamam.

Salim Haddou et Arezki H.