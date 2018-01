Une bande d’agresseurs d’automobilistes arrêtée

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 366 lecture(s)

Une bande de malfaiteurs, qui s’était spécialisée dans l’agression des automobilistes sur l’autoroute Est-Ouest, a été mise hors d’état de nuire, samedi dernier, par les éléments de la sûreté urbaine d’Aomar, une commune sise au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Selon une source sécuritaire locale, cette bande est composée de deux éléments âgés de 28 et 45 ans, originaires de la ville de Bouira. Ils s’attaquaient à des automobilistes, à l’arrêt, sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, notamment la nuit. Plusieurs automobilistes et camionneurs ont été victimes de ces agressions, particulièrement sur le tronçon de l’autoroute reliant Bouira à Lakhdaria. Les deux individus ont été arrêtés samedi vers 4h du matin, suite à une embuscade de policiers en civil, qui se sont placés durant toute la soirée sur la bande d’arrêt d’urgence, simulant une panne de leur véhicule. Lors de l’arrestation, des armes blanches et des téléphones portables ont été saisis par les policiers, en plus du véhicule utilitaire utilisé par les deux mis en cause, ajoute notre source. Les deux personnes seront présentées à la justice, une fois l’enquête ouverte par la police terminée.

O. K.