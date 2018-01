Objectif 500 000 automobiles à l'horizon 2021

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 246 lecture(s)

Le ministre de l’énergie, Mustapha Guitouni, a donné dimanche dernier un délai de quinze jours aux responsables de Naftal pour élaborer un plan national pour l’élargissement du parc automobile roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Lors d’une visite effectuée dans la wilaya de Mascara, le premier responsable du secteur a parlé de la nécessité d’équiper 500 000 véhicules à l'horizon 2021. En inspectant le projet de réaménagement de la station service relevant de Naftal à Sig, le ministre a accordé un délai de 15 jours aux responsables de l’entreprise pour élaborer un plan précis portant sur les centres de transfert et l’implication d'entreprises privées dans l’opération pour rattraper le retard accusé, actuellement, à cause du rythme lent de la reconversion d’utilisation de l’essence ou du gasoil vers le GPL. Il a, dans ce cadre, indiqué que le gouvernement accorde un intérêt particulier à l’utilisation du GPL au lieu de l’essence et du gasoil qui sont polluants et reviennent donc chers à l’Etat. Sur un autre volet, le ministre a salué les grands efforts déployés par l’Etat en matière d’extension du réseau de transport d’électricité au niveau national, ainsi que le lancement d’un programme ambitieux dans la wilaya de Mascara pour une enveloppe de 78,27 milliards de dinars. Le ministre de tutelle a cité, dans ce sens, le centre de raccordement et de transfert de l’énergie électrique de haute et très haute tension (220-400 kilovolts) dans la commune de Oued El Abtal qui a été achevée. Il est attendu d’effectuer des tests pour que ce centre entre en service au courant du premier trimestre 2018. Un programme qui comporte, selon lui, la réalisation à l’horizon 2027 de huit centres électriques dont deux à Oued El Abtal et Bouhanifia (60-220 kilovolts) et six autres à Oued El Abtal, Mohammadia, Mamounia, Ghriss, Tighennif et Tizi (30-60 kilovolts). Il a été programmé également la réalisation de 906 kilomètres de lignes électriques pour une capacité de 400 kilovolts, 475 km pour une énergie de 220 kilovolts, 251 km pour 60 kilovolts. Le ministre a inauguré, lors de sa visite dans la wilaya de Mascara, le projet de raccordement de 1 059 foyers dans la commune de Zelamta au réseau de gaz naturel pour un coût global de 625 millions de dinars. Après avoir inspecté des stations services Naftal, Mustapha Guitouni a instruit d’améliorer les prestations présentées aux clients.

L.O.CH.