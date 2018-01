Descentes policières dans des dépôts de vente d’alcool illicites

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 251 lecture(s)

Les éléments de la première sûreté urbaine de la ville de Bouira ont saisie une quantité de plus de 2 000 bouteilles d’alcool et de spiritueux, la semaine dernière. Cette saisie record a été effectuée dans deux quartiers du chef-lieu de wilaya grâce à des renseignements émanant des riverains. Les investigations ont duré pendant plusieurs jours avant que le procureur de la République près le tribunal de Bouira ne délivre un mandat de perquisition pour effectuer une descente inopinée. Dans la soirée de mercredi à jeudi, aux alentours de 3 heures du matin, les éléments de la première sûreté urbaine ont fait irruption dans un premier local en interpellant sur place le propriétaire qui n’avait aucune facture à présenter pour les bouteilles d’alcool qu’ils revendaient de manière illicite. Plus tard dans la matinée de jeudi, le domicile d’un deuxième suspect sera perquisitionné et une autre quantité de boissons alcoolisées sera saisie pour absence de documents (registre de commerce et factures). Lors de cette deuxième descente, deux personnes seront interpellées et présentées devant le parquet en attendant leurs jugements. En tout, plus de 2000 unités de boissons alcoolisées et spiritueux ont été saisie à 48 heures du réveillon du nouvel an. Par ailleurs, et afin de sensibiliser les automobilistes, les éléments de la police de Bouira ont lancé une vaste campagne de prévention routière en incitant les usagers de la route à ne pas boire et éviter de prendre le volant en état d’ivresse. C'est ce qu’a affirmé l'officier Toutah, chargé de la communication auprès de cette institution en expliquant que cette campagne a permis de sensibiliser de nombreux automobilistes pour éviter les risques d'accidents de circulation fréquents en cette période de l'année.

Hafidh Bessaoudi