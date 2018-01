Un homme poignardé et abandonné sur le CW225

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 339 lecture(s)

Un homme âgé d’une quarantaine d’année a été retrouvé, dimanche dernier vers 15h, battu et poignardé par des citoyens sur le chemin de wilaya n°225, près du village d’Ouled Salem, relevant de la commune d’El-Khabouzia, à l’extrême ouest de la wilaya de Bouira. Selon nos informations, le quadragénaire a été retrouvé vivant aux abords de cette route, qui relie les wilayas de Bouira et de Médéa, mais il souffrait de nombreuses blessures sur plusieurs parties de son corps. Alertés, les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile se sont déplacés sur place et ont immédiatement transféré la victime, gravement blessée, vers l’hôpital d’Aïn-Bessem, où elle décédera quelques minutes seulement après son admission au bloc des urgences, a ajouté une source hospitalière. L’enquête entamée par la Gendarmerie nationale se poursuivait encore hier, afin de dévoiler l’identité de la victime ainsi que les circonstances de cette découverte, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un meurtre.

O. K.