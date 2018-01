«Elle n’a pas lieu d’être»

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 346 lecture(s)

«La grève du Cnapest n’a pas lieu d’être». C’est en ces termes que le wali Mohamed Bouderbali a réagi, avant-hier, à la grève du Cnapest qui dure depuis plus d’un mois dans la wilaya de Tizi-Ouzou. En marge d’une cérémonie de distribution de cinq ambulances au profit d’établissements de santé de la wilaya, le wali a regretté la situation qui prévaut actuellement au sein du secteur de l’éducation. Il a appelé à la raison le Conseil National Autonome du Personnel Enseignant du Secteur Ternaire de l'Education, estimant que les raisons avancées pour la grève sont «fallacieuses». Le wali estime que quelles que soient ces raisons, «on n’a pas le droit de prendre en otages nos élèves». D’autant que la motivation, dira-t-il, «ne tient pas la route». La voie du dialogue a échoué, indiquera M. Bouderbali qui soutiendra : «Nous avons essayé toutes les possibilités avec eux, toutes les formules possibles». Le wali n’hésitera pas à imputer cette situation de blocage au «despotisme du syndicat», il ajoutera : «Nous espérons que ces gens reviendront vite à la raison». Concernant les mesures qui pourraient être prises pour le règlement de cette situation conflictuelle, le wali expliquera : «Les mesures seront prises en concert avec le ministère de l’Education nationale». Pour rappel, le Cnapest est entré en grève illimitée depuis plus d’un mois, après l’agression d’une enseignante par un officier de police dans les locaux de la direction de l’éducation. Plusieurs actions de protestations ont suivi. Le syndicat réclame le départ de deux responsables. Les élèves et leurs parents ont quant à eux marché ensemble, à l’initiative de l’association des parents d’élèves, pour réclamer «la reprise inconditionnelle des cours».

K. H.