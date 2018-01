Un enfant de 7 ans repêché mort dans un oued

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 603 lecture(s)

Un enfant âgé de 7 ans, emporté samedi dernier par les creux d’un oued au village Tinsouine, près de la commune d’Azazga, a été repêché inanimé par des plongeurs de la Protection civile, dans la journée de dimanche dernier. Son enterrement a eu lieu, hier, au village Cheurfa n Bahlou, à Azazga. Le drame, survenu samedi peu avant 17 h, a nécessité une grande mobilisation de la Protection civile, mais aussi des éléments de l’ANP, qui se sont lancés dans sa recherche après que la famille de la victime, répondant au nom de Belkacem, a donné l’alerte. À en croire de sources locales, l’enfant de 7 ans était en train de jouer à la lisière du cours d’eau, pendant que sa maman et ses tantes cueillaient les olives dans l’oliveraie familiale à Tinsouine, tout près du chef-lieu d’Azazga. Vers 16h30, l’enfant se serait glissé vers le lit de l’oued et emporté par les creux. Moins d’une demi-heure après, la Protection civile a mobilisé ses unités d’Azazga, Azeffoun, Bouzeguène, Tizi-Ouzou ainsi que l’unité marine de Tigzirt. Selon un communiqué des pompiers, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés en vue de retrouver l’enfant. Il s’agit de 45 agents, entre sapeurs-pompiers et plongeurs professionnels, de 3 ambulances, d’un engin anti-incendie et du matériel d’éclairage pour permettre une bonne visibilité nocturne aux neuf plongeurs.

M.A.T