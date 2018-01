Suicide d’un homme

Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 410 lecture(s)

Selon un communiqué de la protection civile de Béjaïa, un homme âgé de 80 ans a été retrouvé, dans la matinée d’hier, pendu à un olivier dans son jardin. Selon notre source, une enquête est en cours, pour déterminer les circonstances et les causes exactes du drame. Par ailleurs et selon le bilan de la protection civile, la willaya de Béjaïa n’a enregistré «aucun accident de la route durant les fêtes de fin d’année, grâce notamment au dispositif spécial mis en place».

Rachid Z.