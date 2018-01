Les demandeurs assiègent la mairie

Par DDK | Il ya 7 heures 20 minutes | 223 lecture(s)

Des dizaines de demandeurs de logements sociaux, de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, ont protesté de nouveau, hier, devant le siège de leur mairie afin de réclamer l’affichage de la liste des 230 bénéficiaires de logements sociaux de la commune. Les protestataires qui affirment vivre dans des conditions difficiles, particulièrement ceux qui habitent dans le bidonville sis à la sortie Est du chef-lieu de la commune, réclament leur relogement dans les plus brefs délais. Toujours selon ces derniers, les travaux de réalisation de ces logements ont été finalisés, au même titre que les projets d’aménagement et de raccordement aux réseaux divers. Une liste aurait même été établie au mois d’avril dernier par l’ancien maire. «Nous avons le droit de comprendre les raisons de ce retard. L’ancien maire nous avait promis à maintes reprises de nous reloger et nous sauver de cette situation. Malheureusement, il est parti sans qu’il respecte son engagement. Aujourd’hui, nous continuons de vivre dans des conditions lamentables avec nos familles, et nous attendons toujours le geste des responsables locaux qui sont tous au courant de la situation où nous vivons», explique l’un des protestataires. À noter qu’une délégation a été reçue durant la matinée d’hier par le nouveau maire de Sour El-Ghozlane. Ce même responsable a tenu à rassurer les protestataires, et a aussi affirmé qu’une première liste de bénéficiaires a été effectivement établie. Cette dernière sera étudiée et vérifiée dès demain (aujourd’hui, Ndlr) par la commission locale du logement, et elle sera rendue publique dès sa validation par la wilaya de Bouira. Par ailleurs, un autre groupe de citoyens parmi les bénéficiaires des 814 logements sociaux dans la commune de Bouira, s’est rendu hier au siège de la wilaya de Bouira afin de réclamer l’attribution de leurs logements. Ces heureux bénéficiaires s’impatientent de récupérer les clés de leurs logements, surtout que la liste des bénéficiaires de ce quota de logement a été affichée, pour rappel, au mois de septembre dernier. Ainsi, la commission des recours de la wilaya a validé la liste initiale, selon-eux.

O. K.