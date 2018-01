Des citoyens ferment la RN15

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 240 lecture(s)

Plusieurs citoyens de la commune de Chorfa ont fermé, dans la matinée d’hier, la RN15 traversant la localité pour «protester contre la loi de finances 2018». C’est toutefois ce qui était inscrit sur les banderoles des manifestants, sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, «La commune de Chorfa interpelle tout le monde à lutter contre la loi de finances 2018». Ce mouvement de protestation, décrit comme spontané, se veut être un appel à toute la population pour adhérer massivement au rejet de cette loi selon les protestataires rencontrés devant le siège de l'APC. Sur une autre banderole posée à même le sol à l'entrée ouest de la ville en plein milieu de la chaussée, on pouvait lire : «Nous rejetons la loi de finances 2018, Non à l'augmentation des prix». Abordé sur les lieux de la protesta, un groupe de jeunes manifestants affirme : «Cette action ne revêt aucune couleur politique et la route sera rouverte à la circulation à 15h. Toutefois, cette action sera répétée dans les jours à venir si le gouvernement ne met pas un terme à l’inflation enregistrée». Les manifestants affirment, par ailleurs, qu'une plateforme est en cours d'élaboration et qu’ils organiseront prochainement une marche populaire sur Alger. Les services de sécurité présents sur les lieux se sont contentés de dévier la circulation vers le boulevard central du chef-lieu communal, en tentant d’assurer la fluidité automobile sans toutefois intervenir.

Oulaid Soualah