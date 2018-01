Le SNATEG revient à la charge

Par DDK | Il ya 7 heures 20 minutes | 222 lecture(s)

La colère des travailleurs de la Sonelgaz ne s’estompe pas. Le syndicat autonome des travailleurs de l'électricité et du gaz (SNATEG) dont la dissolution a été pourtant annoncée par le ministère du travail appelle à un rassemblement le 20 janvier prochain devant la Grande-poste, à Alger. Les travailleurs de la Sonelgaz veulent, à travers ce mouvement de protestation, dénoncer la charte de partenariat public privé (PPP), signée en décembre dernier avec le Forum des chefs d’entreprises (FCE). Ce syndicat a, dans un communiqué rendu publique, regretté la décision du gouvernement, lors de la tripartite, «d’un accord inattendu sur le partenariat public-privé et l’ouverture du capital des petites et moyennes entreprises publiques au secteur privé». «Une rencontre qui s’est déroulée sans la participation des syndicats autonomes qui devraient être adjoints sur la prise de décision», se désole le syndicat.

L.O.CH