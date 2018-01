Marche silencieuse en hommage à Lina

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 503 lecture(s)

Une marche silencieuse a été organisée hier dans les rues de la ville de Sidi Aïch, en hommage à la petite Lina, assassinée le 18 décembre dernier au village Ath Daoud, commune d’El-Flay. La marche a drainé une foule nombreuse venue réclamer «l’application de la loi dans toute sa rigueur à l’encontre du présumé assassin de la petite Lina». Brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait, entre autres, lire : «Nous sommes tous Lina», «Parents -justice, ensemble protégeons nos enfants», «Pas de paix sans peine de mort», les manifestants ont observé deux haltes, l’une devant le siège de la daïra et l’autre devant le tribunal de Sidi Aïch. Une délégation, constituée exclusivement d’enfants âgés de moins de dix ans, a été chargée par les organisateurs de cette action de transmettre une lettre aux instances judiciaires de la ville. Dans ladite lettre, la famille de la défunte et le comité du village d’Ath Daoud réclament que «justice soit faite». Par leur action, les manifestants entendaient également dire «Halte aux actes de violence inhumains, pénibles, fâcheux et barbares à l’égard de nos enfants !» Il est à rappeler que le présumé assassin de la petite Lina a été arrêté et écroué pour «homicide volontaire». Selon les premiers éléments de l’enquête ouverte par la gendarmerie nationale, un litige foncier entre la famille du présumé meurtrier et celle de la victime serait à l’origine de ce drame.

F.A.B.