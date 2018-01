Les parents d’élèves s’en prennent à la DE

Par DDK | Il ya 7 heures 20 minutes | 509 lecture(s)

à qui profite le pourrissement dans le bras de fer qui oppose le Cnapeste à la Direction de l’éducation ? C’est la question que se posaient plusieurs présidents d’associations, lors de la réunion du collectif autonome des associations des parents d’élèves tenue, hier, au lycée Stambouli.

Nombreux étaient ceux qui ont proposé des actions radicales, comme retenir leurs enfants à la maison après les vacances, si la grève du Cnapeste perdurait au-delà des vacances d’hiver. Mandatés, pour la majorité, par les parents d’élèves de leurs localités après des assemblées locales organisées à cet effet, les présidents des associations des parents d’élèves, venus de Boghni, Azazga, Tigzirt, Tizi-Ouzou, Béni Douala et Yakouren, entre autres, ont transmis les propositions retenues dans ces rencontres. Des propositions qui divergent sur la forme, mais qui convergent toutes sur le fond : Que faire pour que les enfants reprennent les cours le 7 janvier ? «Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la reprise des cours. Nous sommes ici pour faire cause commune. Nous nous proposons comme médiateurs, mais une chose est sûre, ce n’est pas aux parents d’élèves de régler ce problème», avertit l’un des organisateurs de ce rendez-vous. «Ce conflit n’est rien d’autre qu’un complot qui vise à déstabiliser le secteur éducatif dans la wilaya de Tizi-Ouzou qui occupe la tête du podium dans les résultats des examens, tous cycles confondus, depuis une dizaine d’années», soutient-il. Même si la majorité des présents imputent le blocage à la Direction de l’éducation en tant que premier responsable du secteur, le mutisme des élus de la région a été également condamné. «Je n’arrive pas à comprendre le silence des élus locaux dans cette affaire. Pourtant, ils ont été élus pour défendre les intérêts des citoyens», se désolera un participant à cette réunion. Signalons qu’un consensus s’est dégagé autour de ces propositions. «Si la grève est maintenue après le 7 janvier, les parents retiendront leurs enfants à la maison. Ils procèderont également à la fermeture de tous les établissements et organiseront un sit-in. Ils recourront, s’il le faut, à la fermeture du siège même de la Direction de l’éducation de Tizi-Ouzou», a-t-il été décidé. A signaler qu’une déclaration de ce collectif devait être remise au directeur de l’éducation, hier après-midi.Des membres de la fédération des associations de parents d’élèves seront reçus par la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, le 8 janvier prochain. Cette décision est survenue juste après qu’une commission ministérielle fut dépêchée à la Direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, la semaine passée. «C’est le statu quo qui prévaut au niveau de l’académie. La commission qui a été dépêchée à la Direction de l’éducation n’a rien pu faire. La ministre demande le retour des enseignants grévistes à leur poste sans conditions. Ils doivent respecter le verdict de la justice», dira le président de la fédération des associations de parents d’élèves de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Lahcène, qui ajoutera : «Nous serons reçus par Madame la ministre le 8 janvier prochain, afin de discuter de ce problème».