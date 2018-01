Trois personnes arrêtées

Par DDK | Il ya 7 heures 20 minutes | 561 lecture(s)

L’affaire du quadragénaire retrouvé poignardé et abandonné, dimanche dernier, sur le CW225 près de la commune d’El-Khabouzia, semble délivrer peu à peu ses secrets. En effet et selon une source proche de l’enquête menée par la Gendarmerie nationale, trois individus ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête. Ces derniers, âgés entre 28 et 37 ans, seraient probablement impliqués dans ce crime qui a coûté la vie à un homme d’une quarantaine d’années qui travaillait comme taxieur clandestin. Notre source précise que les trois suspects auraient sûrement agressé le chauffeur du taxi dans le but de le délaisser de son véhicule de marque Hyundai Accent et de le revendre par la suite. Selon toujours notre source, la clé et les documents du véhicule ont été retrouvés en possession d’un premier suspect qui a dénoncé les deux autres. Ces derniers sont tous originaires de la wilaya de Médéa. Actuellement, l’enquête se poursuit toujours et les enquêteurs de la Gendarmerie nationale se concentrent pour retrouver les traces de la voiture, alors que les trois suspects sont en détention provisoire. Pour rappel, le malheureux père de famille originaire de la localité de Maghraoua, dans la wilaya de Médéa, a été retrouvé poignardé, dimanche dernier près du village d’Ouled Salem relevant de la commune d’El-Khabouzia, et a succombé à ses blessures au niveau de l’hôpital d’Aïn-Bessem.

O. K.