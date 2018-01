Un mort et deux blessés dans un accident

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 456 lecture(s)

L’hécatombe continue sur les routes de la wilaya de Bouira. En effet, une personne âgée de 24 ans a trouvé la mort et deux autres ont été blessées, hier, dans un accident de la circulation survenu sur la RN5 près de la commune d’Aomar, au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Selon une source locale, il s’agit d’une collision entre un véhicule touristique et un camion semi-remorque. L’accident a provoqué le décès, sur place, du conducteur de la voiture, un jeune homme âgé de 24 ans, et des blessures à ses deux accompagnateurs. Les victimes, originaires de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été évacuées vers les services de l’hôpital de Bouira par la Protection civile, alors qu’une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes de ce nouveau sinistre.

O. K.