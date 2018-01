Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 361 lecture(s)

L’agence nationale de la gestion du microcrédit (ANGEM), antenne de Béjaïa, vient de lancer un annuaire dédié aux jeunes promoteurs ayant bénéficié d’un crédit dans le cadre de ce dispositif pour créer leurs propres activités. «Ce service est mis à la disposition des promoteurs qui ont déjà leur activité et désirent présenter leurs entreprises et produits», a annoncé la direction de l’ANGEM de Béjaïa. Cet annuaire électronique, qui va regrouper les entrepreneurs de la wilaya activant dans la micro activité, contribuera à la promotion de leurs produits et services auprès des consommateurs. Ainsi, les promoteurs ayant lancé leurs activités par l’intermédiaire du dispositif ANGEM peuvent publier des annonces et des photos de leurs produits dans cette plate-forme électronique à titre gratuit. Un personnel qualifié de l’ANGEM s’occupera de l’affichage et la mise en ligne des annonces et des photos transmises par les entrepreneurs intéressés par ce service à la direction de l’ANGEM. Par ailleurs, cet annuaire, explique-t-on, «jouera un rôle plus fort dans la diversification de l’économie locale et nationale». L’autre objectif voulu à travers le lancement de cet outil informatique est de promouvoir «la coordination entre les jeunes promoteurs en vue d’échanger les informations et leurs expériences, notamment dans le domaine du marketing». Ce service entre dans le cadre de la politique de l’accompagnement des jeunes bénéficiaires de micro crédits en butte à des difficultés, pour s’affirmer dans le marché commercial, notamment au début de leur aventure.

B. S.