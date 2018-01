Cinq ans de prison pour un voleur de bétails

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 369 lecture(s)

Une peine de cinq ans de prison ferme, assortie d’une amende de 2000 DA, a été prononcée par le tribunal de Ouacifs à l’encontre d’un voleur de bétails. L’affaire remonte au 30 décembre dernier, lorsque ce mis en cause, en compagnie d’un complice, a été appréhendé par la gendarmerie nationale, à bord de son véhicule de marque «Peugeot Partner», dans lequel il transportait 4 chèvres et 7 brebis. Selon le communiqué de la gendarmerie, cette opération a été rendue possible grâce aux signalements donnés par des maquignons de la région d’Ouacifs, après que ces voleurs leur aient proposé la vente de quelques têtes au marché hebdomadaire des Issers, dans la wilaya de Boumerdès. En effet, ces maquignons, qui ont compris qu’il s’agissait d’un vol de bétails, ont aussitôt signalé l’acte délictueux auprès de la gendarmerie. Les deux personnes ont fini par reconnaître, devant le Procureur, les faits qui leur sont reprochés et mentionnent même le nom du propriétaire des 11 bêtes saisies. C’est ainsi que le Procureur a ordonné la comparution immédiate du voleur devant les juges qui le contraignent à dédommager sa victime à hauteur de 12 millions de centimes. Selon ce même communiqué, les juges ont aussi décidé de soumettre la seconde personne à une expertise psychiatrique, et ce à cause d’un dossier médical témoignant d’une maladie mentale.

M. A. T.