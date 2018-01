L’université rouverte dès dimanche prochain

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 312 lecture(s)

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira reprendra les activités scientifiques et pédagogiques dès dimanche 7 janvier.

Les deux campus, en plus des résidences universitaires, seront ouverts aux étudiants et aux enseignants. L’information a été confirmée hier par le recteur de l’université, le Pr Moussa Zireg, qui ajoute que le conseil d’administration de l’université a décidé de rouvrir l’université après la fin des vacances d’hiver, après plus de 20 jours de sa fermeture suite aux évènements douloureux qui ont été enregistrés à l’intérieur du principal campus. «Nous allons annoncer la reprise sur notre site Internet. Comme il a été convenu au conseil d’administration, la reprise des activités pédagogiques et scientifiques est prévue pour dimanche 7 janvier, soit juste après la fin des vacances d’hiver. Les activités pédagogiques et scientifiques reprendront normalement dans l’ensemble de nos départements et instituts, dans de bonnes conditions», a-t-il souligné. Le recteur de l’université a par ailleurs appelé les étudiants à éviter de nouvelles grèves, et ce, dans l’objectif de rattraper le grand retard accumulé depuis le début de l’année. Pour rappel, l’université de Bouira a été fermée suite à une décision du conseil de l’administration le 13 décembre 2017, après les affrontements entre les étudiants qui se sont déroulés le 12 décembre à l’intérieur même du principal campus de l’université. Des affrontements entre étudiants membres du collectif libre et d’autres membres des deux organisations UGEL et ONEA, qui ont fait au moins trois blessés parmi les étudiants.

O. K.