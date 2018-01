Appel à la révision de la loi d’orientation de 2008

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 291 lecture(s)

Dans le cadre de la généralisation de l’enseignement de tamazight, le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) a souligné la nécessité de réviser la loi d’orientation de 2008. «Tamazight est une langue nationale et officielle. Donc, il faut généraliser son enseignement, au niveau national, d’une manière obligatoire, et ce à travers la révision de la loi d’orientation 08-04, de janvier 2008», a affirmé, hier, Nabil Ferguenis, le porte-parole de la fédération des travailleurs de l’éducation, affiliée au SNAPAP. Ce dernier a également mis en avant la nécessité de mettre en place plus de postes budgétaires, au profit des enseignants de tamazight au niveau national. «Notre syndicat continuera à militer, pour que la langue tamazight devienne la langue de tous les algériens, ce qui renforcera l’unité nationale», a indiqué, M. Ferguenis. Il est utile de souligner que le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, avait jugé nécessaire d’aller vers l’amendement de plusieurs articles de la loi d’orientation de 2008, «pour que l’enseignement de tamazight devienne graduellement obligatoire». Il est à retenir que le nombre de wilayas, où cette langue est enseignée, est passé de 11 à 38. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, avait souligné, dans une déclaration à la télévision nationale, que «le nombre d'élèves, qui étudient la langue amazighe, a atteint, durant l'année 2017-2018, près de 350 000 élèves, au niveau de 38 wilayas du pays, encadrés par 2 757 enseignants». Selon, Mme. Benghabrit, l'enseignement de tamazight est passé «de 11 wilayas, en 2014, à 38 wilayas, durant l'année scolaire 2017-2018, et a touché 343 725 élèves contre 252 155 élèves inscrits durant l'année scolaire 2014-2015», précisant également que l'enseignement de cette langue a connu une hausse depuis 2002, passant de 13 426 élèves du cycle de l'enseignement secondaire général et technique à 68 436 élèves, durant l'année scolaire 2017-2018. Le nombre d'enseignants de la deuxième langue nationale et officielle «a doublé en 2017, passant à 2 757 enseignants contre 1 902 durant l'année 2015-2016».

Samira Saïdj