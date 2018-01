L’APC en voie de blocage

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 409 lecture(s)

L’installation des exécutifs communaux s’avère être un véritable casse-tête pour les P/APC nouvellement installés. C’est le cas à Béni Douala où les signes de blocage commencent déjà à apparaître. Dans cette localité, la légitimité démocratique a été donnée à une liste indépendante «Timlilit», même relativement avec 5 sièges sur les 19 possibles. Le FFS a réussi, quant à lui, à emporter 5 autres, le RCD 4, le FLN 2 et le RND 3. Ainsi, pour constituer son équipe, le P/APC Amar Fekhar a fait des propositions aux élus qui les ont refusées. Les deux partis FFS et RCD, selon les propos du P/APC, ont constitué un bloc d’opposition contre lui. Mais ce qui a compliqué la situation pour le P/APC, c’est la déchirure consommée au sein de son groupe. Un de ses élus a rallié ce bloc, chose que les candidats de sa liste ont dénoncée dans une déclaration dont nous détenons une copie. Ces derniers parlent «d’une tentative de putsch» dont s’est rendu «coupable» l’élu Hocine Gherrab. Ils ont dénoncé «une odieuse machination». Selon le document, l’élu, «insatisfait du poste d’adjoint au maire», s’allie avec ses ennemis d’hier. Ce dernier, dit-on, a justifié son attitude par «la présence des élus RND dans l’exécutif proposé». Par ses faits, la liste «Timlilit» se démarque et condamne l’attitude de leur ex-camarade, obnubilé par la seule idée du blocage et ont décidé à la quasi-unanimité, «l’exclusion et la radiation définitive» de la liste «Timlilit». Les élus et candidats, par ailleurs, réitèrent leur confiance à M. Fekhar, P/APC de Béni Douala.

K. H.