Le nouvel exécutif communal installé

Après son installation officielle le 13 décembre dernier dans ses nouvelles fonctions de P/APC d’Aït Yahia Moussa, M. Rabah Hamitouche, élu sur la liste du RND ayant obtenu cinq sièges au dernier scrutin du 23 novembre 2017, devait engager des contacts d’approche avec les autres élus afin de constituer son exécutif, le plus rapidement possible. En effet, n’ayant pu récolter une majorité absolue, M. Rabah Hamitouche était obligé de composer avec les autres partis, à savoir le MPA, le FFS ayant chacun quatre sièges ainsi que le FLN et le RCD qui ont obtenu trois sièges chacun. Donc, il lui a fallu convaincre au moins cinq autres élus pour éviter le blocage qui n’était pas envisageable selon plusieurs notables de la localité. Aussi, le 31 décembre dernier, la nouvelle assemblée populaire communale s’était réunie à son siège, sis à Ighzer Gueqvouven, sous la présidence de M. Rabah Hamitouche, le nouveau P/APC, qui avait comme ordre du jour, sa proposition de la composition de l’exécutif communal, ce qui a été accepté d’autant plus que tous les partis étaient représentés. Ainsi, le nouvel exécutif communal d’Aït Yahia Moussa se compose désormais, outre M. Rabah Hamitouche comme P/APC, des vice-présidents MM. Saïd Karim, Amirouche Kamour, Hamid Hami et des délégués spéciaux MM. Hocine Demiche, Boussad Sadani, Hassan Kaci ainsi que des présidents de commissions, en l’occurrence MM. Hakim Amrani, Boussad Chihaoui, Karim Belhadj.

Essaid Mouas