Saïda Benhabiles en pompier

Craignant un pourrissement du conflit qui a éclaté au sein du CRA à Béjaïa, Saïda Benhabilès tente de remettre de l’ordre.

En effet, dans ce bras de fer opposant, depuis plusieurs mois, le président du bureau de wilaya du Croissant rouge algérien à certains comités communaux, la présidente nationale de cette organisation humanitaire, en l’occurrence Saïda Benhabiles, a enfin décidé d’intervenir pour dénouer cette crise qui continue d’entraver le bon fonctionnement des 23 comités locaux du CRA que compte la wilaya de Béjaïa. Dernièrement, Mme Benhabiles a reçu dans son bureau, à Alger, des représentants des comités locaux protestataires, en marge de la tenue d’un conseil d’administration du CRA. Mme Benhabiles, soucieuse de préserver le principe de l’unité, «l’un des fondements du CRA», veut privilégier le dialogue entre les antagonistes afin de mettre fin «au cafouillage» qui prévaut au CRA de Béjaïa, notamment en cette période de grand froid et d’intempéries, nécessitant des opérations de solidarité au profit des familles démunies. «La présidente du CRA s’est engagée à convoquer, dans les plus brefs délais, les sept membres du bureau de wilaya pour demander des explications sur les reproches faites contre eux», a-t-on appris d’un membre du comité local de Béjaïa. Il s’agit particulièrement de les interroger sur le cas d’un membre du bureau de wilaya qui continue d’exercer son mandat au sein du CRA, alors qu’il est élu dans une APC. «Cet agissement est en violation du règlement et des statuts du CRA», a souligné notre source. Mme Benhabiles s’est dite «étonnée par le fait que le président du bureau de wilaya n’ait pas suivi les mesures réglementaires, alors que la loi est claire à ce sujet», a rapporté la délégation reçue par la présidente nationale du CRA dans un communiqué. En outre, le bureau national du CRA a exprimé son inquiétude par rapport à l’installation d’un nouveau comité local dans la commune de Taourirt Ighil, alors que le mandat de l’actuel bureau de la même municipalité n’ait pas arrivé à terme. «Nous avons dénoncé auprès de Mme Benhabiles cette opération consistant à installer des comités parallèles», a déclaré un membre du comité communal de Béjaïa. Par ailleurs, la présidente du CRA a affirmé qu’elle «donnera des instructions fermes au bureau de wilaya pour transférer les aides octroyées au comité de Barbacha», reconnaissant de facto la légitimité de ce dernier. Pour rappel, au mois de novembre dernier, des membres de plusieurs comités locaux ont organisé un sit-in permanent au niveau du siège de wilaya du CRA et ont annoncé le retrait de confiance à son président. Ce dernier avait fait appel à la force publique pour déloger les membres du comité local de Béjaïa de son siège, sis au «Quartier Seghir». L’intervention de Mme Benhabiles, bien qu’elle soit tardive, devrait, indique-t-on, ramener le calme au siège du CRA de Béjaïa.

