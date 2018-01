Par DDK | Il ya 7 heures 22 minutes | 283 lecture(s)

L’institut Pasteur a réagi, hier, aux informations, faisant état de l’apparition de plusieurs cas de grippe H1N1, communément connue sous le nom de «Grippe porcine», en apportant un démenti catégorique. «Aucun cas de grippe porcine n’a été enregistré en Algérie», a affirmé le directeur de l’institut Pasteur, Zoubir Harrat. «Tous les cas, qui ont été enregistrés, étaient des cas de grippe saisonnière ordinaire», a-t-il également souligné, lors de son intervention sur les ondes de la chaine I de la radio nationale. Évoquant le décès de la parturiente, âgée de 33 ans, à l’hôpital Nafissa Hammoud (ex-Parnet), l’intervenant a affirmé que le diagnostic est en cours et que les services de l’institut n’ont pas encore tranché. Le directeur de l’institut Pasteur a indiqué, en outre, que les services du laboratoire de référence de la grippe de l’institut Pasteur d’Algérie a reçu, du 16 octobre au 2 janvier 2017, 197 échantillons. Il a affirmé, dans ce cadre, que «sur 197 échantillons, l’institut pasteur a enregistré 35 cas de grippe saisonnière, dont trois personnes ont été hospitalisée». La même source explique que la grippe saisonnière, qui s’accompagne d’une insuffisance respiratoire, peut entrainer des complications graves, en particulier chez les personnes atteintes de maladies chroniques, comme la cardiopathie et l’asthme, ainsi que chez les femmes enceintes. Le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière a aussi démenti les rumeurs sur l’existence du virus H1N1 en Algérie. «Tous les cas de grippe enregistrés en Algérie sont des cas de grippe saisonnière», a affirmé le ministère dans un communiqué. La vaccination demeure, selon le ministère, le moyen le plus efficace, pour prévenir la grippe saisonnière et ses complications. Le ministère souligne aussi que «le vaccin est disponible au niveau des structures sanitaires publiques et remboursé par l'assurance sociale, au profit des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques».

