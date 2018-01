Déjà 33 cas enregistrés !

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 307 lecture(s)

Selon un bilan provisoire de la protection civile de Bouira, pas moins de 33 cas d’intoxication et d’asphyxie au monoxyde de carbone, dont un cas de décès, ont été enregistrés sur le territoire de la wilaya de Bouira depuis le mois d’octobre dernier.

D’après la protection civile, ces cas ont été enregistrés au niveau de plusieurs communes de la wilaya, particulièrement celles raccordées récemment au gaz naturel, à l’image de Dechmia, Ridane, Ait-Laâziz et Dirah, mais aussi à Sour El-Ghozlane, Bordj Okhriss, Bouira et Ath-Leqsar. La même source précise que dans l’ensemble de ces cas, les éléments de la protection civile sont intervenus pour sauver les victimes et les évacuer vers les structures de soins. L’unique cas de décès est une dame âgée de 68 ans, originaire de la ville de Sour El-Ghozlane, et qui une fois hospitalisée à l’hôpital de Sour El-Ghozlane a succombée à l’asphyxie. Selon les conclusions des enquêtes menées conjointement par la protection civile et les services de sécurité, ces cas d’intoxications sont principalement dus à la défectuosité des appareils de chauffage et au manque ou à l’absence totale d’aération. Par ailleurs, la protection civile poursuit sa campagne annuelle de sensibilisation sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone et la consommation sûre et rationnelle de l'énergie. La caravane de sensibilisation des pompiers a sillonné pas moins de 12 communes de la wilaya. Ainsi, des conseils sont à chaque fois fournis au profit des citoyens de chaque commune sur les risques que représente une mauvaise utilisation du gaz naturel afin de les guider vers une consommation d'énergie sûre et rationnelle, et ce, en plus des premières indications de secours et d’interventions en cas d’intoxication confirmée. Jeudi dernier, une conférence a été animée au niveau de la maison de jeunes de la commune de Dirah, à l’extrême sud de la wilaya, au profit des citoyens de cette municipalité, cela conjointement avec les agents de la protection civile, ceux de la SDC.

Oussama K.