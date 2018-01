Acquisition de trois nouvelles ambulances médicalisées

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 311 lecture(s)

Le centre-hospitalo-universitaire de Béjaïa vient de se doter de trois ambulances médicalisées haut de gamme, dans le cadre du renforcement de son parc roulant et l’amélioration du transport et de l’évacuation des malades, de et vers l’établissement, a-t-on appris du bureau de communication de l’établissement. «Le parc roulant du CHU de Béjaïa vient d’être renforcé par trois nouvelles ambulances médicalisées de marque Sprinter Mercedes Benz ultra modernes. Elles sont dotées de dispositifs médicaux haut de gamme qui permettront d’évacuer les cas d’urgence absolue dans les meilleures conditions et dans la continuité des soins», a-t-on indiqué. Le projets d’acquisition de ces trois nouvelles ambulances, qui ont coûté plusieurs dizaines de millions de dinars, était programmé depuis 3 ans, a précisé la direction du CHU. Par ailleurs, le DG de cette structure sanitaire a annoncé l’arrivée d’un professeur en cardiologie interventionnelle, qui commencera son travail courant ce 1er semestre 2018. Selon la même source, «la pose de pacemaker, la coronarographie et toute la cardiologie interventionnelle seront effectuées au CHU de Béjaïa». A noter dans ce même sillage que le corps professoral du CHU de Bejaia a été renforcé en 2017 par trois professeurs, affectés aux services de pneumatologie, néphrologie et psychiatrie.

B. S.