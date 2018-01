Deux morts et deux blessés dans un accident

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 373 lecture(s)

Deux personnes d’une même famille ont trouvé la mort, et deux autres ont été gravement blessées, dans la soirée de mercredi à jeudi, dans un accident de la circulation survenu sur le chemin de wilaya CW101, reliant les deux communes de Tagudit et Bordj Okhris, à l’extrême sud de la wilaya de Bouira. Selon une source locale, un camion semi-remorque a percuté de plein fouet un véhicule utilitaire avec quatre personnes à bord. Deux des occupants du véhicule, un homme et une femme, ont rendu l’âme sur le coup, alors que les deux autres ont été grièvement blessés. Les dépouilles des victimes ont été transportées à la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) de Sour El-Ghozlane, et les deux blessés pris en charge au niveau du même hôpital. Aussitôt alertés, les services de la Gendarmerie nationale se sont dépêchés sur les lieux de l’accident et ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances et les causes exactes de cet accident.

O. K.