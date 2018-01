Sit-in des intendants et sous-intendants

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 322 lecture(s)

Des dizaines d’intendants et sous-intendants se sont rassemblés, avant-hier, devant la direction de l’éducation de Bouira pour réclamer l’affichage de la liste des postes vacants mais aussi pour revendiquer leur convocation pour l’occupation de ces postes. Selon le représentant de la coordination de wilaya de cette catégorie administrative, il s’agit d’une nouvelle action pacifique, avec l’objectif d’interpeller les responsables locaux du secteur ainsi que ceux du ministère de l’Éducation nationale sur la situation de cette catégorie, qui dure depuis trois années pour certains. Notre interlocuteur a affirmé que pas moins de 150 intendants et sous-intendants admis lors des deux concours de recrutement de 2015 et 2017 attendent désespérément leurs décisions d’affectations : «Nous ne demandons que notre droit légitime et le respect des engagements de la ministre de l’Éducation. Nous attendons nos affectations depuis plusieurs mois et la direction de l’éducation de Bouira n’a toujours pas entrepris les démarches pour notre titularisation. Depuis 2015, seulement une dizaine de candidats ont été affectés, alors qu’actuellement, nous sommes plus de 150 candidats, tous admis aux concours de recrutement, toujours pas installés au niveau des établissements scolaires», déclare notre interlocuteur, qui précise que beaucoup d’établissements scolaires de la wilaya, notamment des lycées et des collèges, souffrent de la vacance des postes d’intendants et de sous-intendants et malgré cela, la liste des postes vacants des établissements de la wilaya n’a toujours pas été rendue publique : «Nous réclamons aussi l’affichage de cette liste et l’emplacement des admis aux concours de recrutement, selon l’ordre établi», poursuit-il. Par ailleurs, les protestataires ont aussi réclamé le gel des concours internes et externes des grades administratifs en question, jusqu'à épuisement de toute la liste d'attente : «La DE prépare un nouveau concours de recrutement au mois de juin prochain. Il s’agit là d’une immense contradiction entre le discours des responsables du Ministère et la réalité du terrain. Nous voulons des réponses claires à nos revendications, à commencer par le gel de tout concours de recrutement pour cette catégorie, jusqu’à l’épuisement de la liste d’attente», ajoute le représentant des contestataires, qui assure que des centaines d’autres candidats admis aux concours de recrutement dans les postes d’agent d’administration, conseillers d'orientation, laborantins et superviseurs d'éducation, souffrent aussi du même problème au niveau de la wilaya de Bouira : «Beaucoup d’autres candidats admis pour d’autres fonctions sont aussi dans la même situation. Nous attendons toujours l’intervention de la ministre de l’Éducation nationale pour mettre un terme à cette confusion qui n’a que trop duré», conclura-t-il. À souligner que nous avons tenté de joindre le directeur de l'éducation pour avoir son point de vue, mais en vain.

Oussama K.