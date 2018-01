Un nouveau DJS et un nouveau directeur de l’OPOW

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 352 lecture(s)

Le nouveau directeur de la Jeunesse et des sports de Béjaïa Abdelkrim Bouatmine a été installé avant-hier par Boualem Belil, directeur des ressources humaines au ministère de la Jeunesse et des sports, en présence du wali Mohamed Hattab, a annoncé la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Il remplace ainsi Saïd Mehidi intérimaire au poste depuis plusieurs mois. Par ailleurs, durant cette cérémonie, il a été procédé à l’installation de Halim Henni, cadre des sports spécialiste du volley-ball, reconnu au niveau national, en qualité de nouveau directeur du complexe olympique OPOW succédant à Youcef Khelifi. Il est à signaler que le secteur de la Jeunesse et des sports dans la wilaya de Béjaïa a été renforcé par la réception de plusieurs projets. Ainsi, trois auberges de jeunes d’une capacité de 50 lits chacune ont été réalisées l’an dernier, réparties dans les communes d’Akbou, Ouzellaguen et Adekar. Dans les communes de Béni Maouche et Tizi N’berber, ce sont deux complexes sportifs de proximité qui ont été réalisés. Durant la même période, une maison de jeunes et une piscine semi-olympique et un bassin d’initiation ont été réalisés, au profit des populations respectives de Draâ El-Caïd et El-Kseur. Après la réalisation et la réception de ces projets, la population de Béjaïa, notamment les amateurs du ballon rond, attendent impatiemment le lancement des travaux de réalisation du stade olympique de Béjaïa d’une capacité de 40 000 places.

A. G.