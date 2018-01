Rassemblement mercredi devant la DE

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 343 lecture(s)

Le conseil de wilaya de la coordination des travailleurs de l’éducation (CTE) de la wilaya de Béjaïa (ex SETE/WB), élargi aux coordinations de wilaya des inspecteurs pédagogiques du primaire, du personnel d’intendance, des directeurs d’écoles primaires, des conseillers d’éducation, des corps communs et des ouvriers professionnels, de la section syndicale du personnel de la direction de l’éducation, après une réunion qui s’est tenue la fin du mois dernier, a décidé de tenir un rassemblement, mercredi 10 janvier à 10h, devant le siège de la direction de l’éducation. Ce rassemblement, lit-on dans la déclaration dont nous détenons une copie, a pour objectif d’exiger du premier responsable de l’académie, entre autres, «d’assumer ses responsabilités et de se porter garant de la stabilité dans notre secteur, la réhabilitation des fonctionnaires compétents de la direction de l’éducation injustement sanctionnés, la concrétisation de tous les dossiers négociés et inscrits sur les différents procès-verbaux, l’établissement d’un plan de gestion juste et équitable et la correction de toutes les injustices commises par les commissions paritaires, le règlement de toutes les situations financières latentes, le versement des rappels et le paiement des échelons, l’assainissement administratif et financier de l’IEP des ouvriers professionnels et agents de sécurité». Dans la même missive, la coordination des travailleurs de l’éducation de la wilaya de Béjaïa accuse les commissions paritaires «d’ingérence dans le traitement des dossiers du personnel pédagogique et la mainmise d’un syndicat corporatiste sur toutes les décisions règlementaires et surtout la faiblesse du premier responsable de la direction de l’éducation et ses collaborateurs directs.» En conclusion, les membres de ce syndicat (ex SETE/WB) appellent la ministre de l’Éducation nationale à intervenir en urgence afin de «mettre fin à cette gabegie.»

Rachid Z.