Le transport plus cher dès mercredi

Dans un communiqué rendu public hier, la direction des transports de la wilaya de Bouira informe les usagers de transport de l’application dès mercredi 10 janvier de nouveaux tarifs de transport, sur l’ensemble des lignes de la wilaya. La mesure touchera du reste l’ensemble des wilayas du pays comme l’a d’ailleurs précédemment annoncé le ministre du secteur Zaalane. Toujours selon le même communiqué, cette augmentation qui pourra atteindre les 10 % sur les prix actuels, est prévue selon la note ministérielle 945 datant du 30 décembre dernier. «Nous tenons à informer les citoyens de la wilaya de Bouira que de nouveaux tarifs de transport seront appliqué dès le 10 janvier prochain, et ce, sur l’ensemble des lignes de transport urbains, suburbains et inter-wilayas, ainsi que sur l’ensemble des moyens de transport, notamment bus et taxis», lit-on dans le communiqué, également diffusé dans plusieurs communes de la wilaya. L’union nationale des transporteurs algériens (UNTA), section locale, a confirmé l’application des nouveaux tarifs dès mercredi prochain sur l’ensemble des lignes de transports de la wilaya. Pour l’UNTA, il s’agit d’augmentation "inéluctable et inévitable" surtout face à la hausse des prix des carburants et des charges des transporteurs au début de 2018. L’UNTA a tenu à rassurer cependant les usagers des transports de la wilaya, en affirmant que ces augmentations ont été étudiées et sont raisonnables et à la portée des usagers. «Ces augmentations varient entre 2 et 50 DA seulement, et elles seront appliquées selon la note du ministère des Travaux publics et des transports et ne dépasseront jamais les 10%. Nous rassurons donc les usagers de transport de la wilaya, car les tarifs ne subiront pas une grande augmentation, elles seront juste appliquées pour palier au manque à gagner, surtout face à l’augmentation des prix de carburants, des charges et d’autres consommables et frais d’entretien de nos véhicules. Par exemple, le prix du billet de bus de transport urbain de Bouira passera de 15 DA à 20 DA, soit une augmentation de 5 DA uniquement, et celui de la ligne Bouira vers Alger, passera de 200 DA à 250 DA», précise un membre du bureau de wilaya de l’UNTA. À noter cependant, que certains transporteurs ont appliqué unilatéralement des augmentations sur les prix du ticket, le premier janvier dernier, comme c’est le cas pour les transporteurs de la ligne entre le village Aquemqoum et le chef-lieu de la commune d’El-Esnam, ainsi, le prix du ticket est passé de 20 à 25 DA. Cette augmentation unilatérale a suscité le courroux des usagers de cette ligne qui ont interpellé la direction des transports de la wilaya, par le biais d’une requête, où ils réclament l’intervention des pouvoirs publics pour l’annulation de cette augmentation "illégale", selon eux. A Béjaïa, après l’entrée en vigueur des nouvelles tarifications des carburants, il est également attendu que le prix du ticket de transport soit aussi revu à la hausse. L’augmentation attendue est la même qu’à travers toutes les wilayas du pays. Elle est donc de l’ordre de 5 DA pour les transports urbains et une hausse de 10 à 15 % pour les trajets inter-wilayas. Si des transporteurs des lignes suburbaines ont déjà décidé d’augmenter le prix du ticket, les transporteurs urbains, exerçant dans la ville de Bejaia, se sont convenus à maintenir l’actuelle tarification de 20 DA, à moins que l’entreprise publique (ETUB) décide de revoir à la hausse le prix de son ticket, qui est de 15 DA actuellement. A noter que ces transporteurs privés avaient déjà augmenté, l’année dernière, le prix du ticket de 5 DA, quand la tarification est passée de 10 à 15 DA.

Oussama K et B. S.