Hocine Hettal enterré hier

Hocine Hettal, l’artiste peintre du village d’Agouni Bouffal, dans la commune de souk El-Tenine, a été enterré hier dans le cimetière de son village natal. Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule nombreuse venue des quatre coins de la wilaya de Tizi-Ouzou. On pouvait remarquer la présence de plusieurs artistes et hommes de culture de la wilaya. Il y avait aussi la présence des autorités locales et du sénateur Hocine Haroun. Ce dernier nous a déclaré avec beaucoup d’émotion : «Hocine était mon meilleur ami, nous avons étudié ensemble au lycée et avons travaillé ensemble pendant de longues années. Je suis triste et abattu, je viens de perdre un ami très cher. Nous avons chanté ensemble, nous partagions notre passion pour la peinture, pour le cinéma. Nous nous voyions souvent à la Maison de la culture Mouloud Mammeri où il a exercé comme photographe et animateur de l’atelier de dessin. C’est un fidèle ami qui part laissant un vide incomblable». L’ambiance était triste à Agouni Bouffal, car l’artiste y était estimé et respecté de tous pour son art et ses qualités humaines. A rappeler que Hocine Hettal est né en 1958 à Agouni Bouffal dans la commune de Souk El Tenine. Après des études secondaires, il a été admis à l’école des Beaux-Arts d’Alger. Une année après, il rejoignit l’institut national des arts dramatiques et chorégraphiques de Bordj El Kiffan où il obtint le diplôme d’animateur culturel. En 1982, il est engagé à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou où il a eu à animer l’atelier de dessin et le labo-photos. Après une longue et riche carrière, il prend sa retraite et ouvre un atelier pour se consacrer à sa passion. Il a vaillamment lutté contre la maladie qui a fini par avoir le dessus sur sa rage de vivre et de créer. Il a rendu l’âme, mercredi dernier, à l’hôpital Foch de Suresnes (France). Repose en paix l’artiste.

