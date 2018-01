La première liste des bénéficiaires maintenue

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 303 lecture(s)

Le projet de réalisation du programme des 145 logements, de type promotionnel aidé (LPA), implantés au chef-lieu communal d’Oued Ghir, avance à une cadence appréciable, selon la commission de daïra de Béjaïa, chargée d’attribution de ces appartements, qui s’est réunie en fin de semaine dernière. Une partie de ces logements que construisent deux promoteurs, dont l’un a un quota de 81 logt, sera livrée dans quelques semaines seulement. Pour rappel, la commission de daïra et les promoteurs étaient en désaccord sur la liste des bénéficiaires, ce qui a entrainé les souscripteurs dans une situation de confusion et de désarroi, devant le retard flagrant accusé dans l’affichage de la liste des attributaires. Les postulants à ces logements avaient déposé leurs dossiers en 2014. Lorsque la liste des bénéficiaires a été finalement rendue publique, elle a été contestée par les promoteurs et une partie des acquéreurs. Il a fallu l’intervention du wali de Béjaïa, qui a réuni les différentes parties concernées par la désignation des bénéficiaires pour confectionner une autre liste «plus juste et équitable». Selon la daïra de Béjaïa, c’est cette liste des attributaires, validée par le wali de Béjaïa, qui sera maintenue. Il est attendu la distribution de ces logements aux heureux bénéficiaires au courant de cette année.

B. S.