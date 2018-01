Grève, marche et sit-in aujourd’hui

Par DDK | Il ya 6 heures 31 minutes | 318 lecture(s)

Une grève, une marche et un sit-in seront organisés aujourd’hui dans la wilaya de Tizi-Ouzou. C’est ce qu’a décidé le Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l’éducation nationale (SNCCOPEN), lors d’une assemblée générale tenue avant-hier à Tizi-Ouzou. «Cette journée de protestation sera organisée pour dire basta à la situation lamentable que vivent les corps communs depuis des années», explique Mohamed-Arezki Hellou, président de la section de wilaya du SNCCOPEN. Le rassemblement est prévu à 10 h, à la place du Musée (ex-Mairie), pour entamer une marche en direction de la direction de l’éducation où un sit-in est également prévu. Lors de l’AG d’avant-hier, un point de situation de cette catégorie professionnelle a été établi et discuté. «Nous nous sommes réunis en assemblée générale afin de faire le point et de débattre sur plusieurs points liés à la profession», explique M. Hellou. Il est à rappeler que ce même syndicat a eu, par le passé, à dénoncer ce qu’il a qualifié d’«inégalités entre cette catégorie de travailleurs et les enseignants». Le président regrette le fait que le pouvoir d’achat devient de plus en plus insupportable pour cette catégorie de travailleurs. Il a, en outre, rappelé la période d’essai qui perdure pour cette catégorie de travailleurs : «Il n’y a que chez cette catégorie professionnelle où la période d’essai se prolonge durant des années et au-delà de la norme. C’est pourquoi, nous dénonçons l’article 22 /19 qui bloque la titularisation des corps communs», s’est-il emporté. Et afin de réduire les inégalités, selon le même orateur, il est «urgent de généraliser les différentes primes pour permettre à cette catégorie de travailleurs d’en bénéficier». Pour ce syndicat, il est aussi nécessaire de revoir l’article 01/09 relatif à la gestion des œuvres sociales. «Notre syndicat dénonce cet article que le Ministère doit abroger et permettre au syndicat d’avoir un regard et une participation dans la gestion des œuvres sociales de l’éducation nationale», martèle-t-il encore. La révision du statut des ouvriers professionnels est réclamée par le syndicat alors que celui des enseignants a été revu à plusieurs reprises : «C’est là aussi que résident les discriminations dans les statuts des personnels d’une même tutelle», regrette encore Mohamed-Arezki Hellou.

M A Tadjer