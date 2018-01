Les bénéficiaires en sit-in hier

Par DDK | Il ya 6 heures 31 minutes | 303 lecture(s)

Les souscripteurs des 80 logements AADL/CNEP de Seddouk ont observé, hier, un sit-in de protestation devant la succursale CNEP de Béjaïa, pour exiger l’attribution desdits logements. Une délégation a été reçue par la première responsable de cette banque et au moment de notre passage, les pourparlers étaient en cours. Ayant été retenus par l’AADL dans le cadre du programme de 2002 à 2013, ces bénéficiaires ont été invités à faire des désistements dans le cadre d’un engagement de transfert des logements de la CNEP vers l’AADL lesquels étaient achevés depuis 2007. Mais la livraison était subordonnée à la réalisation des VRD, qui consistent en réalité en leur branchement aux réseaux d’assainissement, d’AEP et d’électricité, explique un protestataire. Après avoir frappé à toutes les portes, ils apprirent de la directrice régionale de la CNEP, qui les avait reçus le 26 septembre dernier, que le problème résidait dans le financement des VRD que son institution n’a aucune intention de prendre en charge. L’un des bénéficiaires protestataires nous fera part d’une solution qu’ils ont proposée aux responsables de la CNEP. Celle-ci consiste en la contribution de l’ensemble des souscripteurs, à hauteur de 25%, au montant qui permettra de prendre en charge dans l’immédiat les travaux de VRD. Entre temps, les logements se dégradent chaque jour un peu plus, inoccupés qu’ils sont depuis leur achèvement il y a une décennie.

A Gana.